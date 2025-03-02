Хуситы жёстко бьют американцев, не давая забыть о себе

Следующий «бараний рог» над Красным морем в исполнении США не заставит себя долго ждать Виталий Орлов Фото: ZumaTASS В настоящее время йеменские хуситы из «Ансар Аллах» весьма успешно выполняют функции острого «гвоздя» в кресле владыки Ближнего Востока, на которое все еще претендует перманентно дряхлеющий «гегемон».