Хуситы жёстко бьют американцев, не давая забыть о себе

Следующий «бараний рог» над Красным морем в исполнении США не заставит себя долго ждать Виталий Орлов Фото: ZumaTASS В настоящее время йеменские хуситы из «Ансар Аллах» весьма успешно выполняют функции острого «гвоздя» в кресле владыки Ближнего Востока, на которое все еще претендует перманентно дряхлеющий «гегемон».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии