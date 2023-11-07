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На Украине хотят возбудить уголовное дело в отношении русофобки Ирины Фарион

На Украине хотят возбудить уголовное дело в отношении русофобки Ирины Фарион

Экс-депутат Верховный Рады назвала "сбродом" украинских военных, говорящих по-русски.Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Украины Дмитрий Лубинец обратился в полицию с требованием проверить слова экс-нардепа по образованию на предмет уголовной ответственности за оскорбления русскоговорящих военных ВСУ.

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Комментарии
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Boris Borisov
Не трогайте Фарион !!! Пока она есть ВСЕ видят что такое украина!
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