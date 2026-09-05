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С днем рождения, Москва: Собянин поздравил жителей столицы с 879-летием города

С днем рождения, Москва: Собянин поздравил жителей столицы с 879-летием города

РИА Новости/Наталья Селиверстова Мэр Москвы Сергей Собянин 5 сентября поздравил жителей с Днем города – столице исполнилось 879 лет.

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