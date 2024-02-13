Жительница Челябинской области обвиняется в приготовлении к убийству

Девушка обвиняется по ч. 1 ст. 30 п. «з» ч.2 ст.105 УК России (приготовление к убийству). В обстоятельствах инцидента разбираются правоохранительные органы, передает корреспондент ДОФы со ссылкой на сайт регионального СУ СК РФ.
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