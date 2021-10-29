Как мошенники развели москвича на 20 млн

ПоболтаемБизнес и финансыКак мошенники развели москвича на 20 млн26 июля в «Вотсапе» мне пришло неприятное сообщение от менеджера банка ВТБ Александра Парбицкого с PDF-файлом.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергейОпять хищение у безработного пенсионера масквича! Сколько можно грабить обездоленных!Евгений СемененкоНе верится, что такие идиоты с деньгами реально существуют...vovovo ИбрагимовЕсть такое житейское правило: "Как деньги пришли, так и ушли". Я это истолковываю для себя таким образом: как деньги пришли легко так легко и ушли, или быстро пришли - быстро ушли.Комментировать
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