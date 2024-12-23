И романтика, и деньги рекой: астролог назвал 3 самых удачных месяца в 2025 году Алёна ЮрьеваСложности 2024 года постепенно уходят в прошлое, и впереди нас ждет новый этап, полный возможностей и перспектив.
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