Климатологи предупреждают, что Эль-Ниньо 2026 года создаст погодные паттерны, не имеющие исторических аналогов

Многолетние метеорологические архивы больше не служат надёжным ориентиром для прогнозов Климатологи предупреждают, что наложение производных глобального потепления на редкий тип Эль-Ниньо, не наблюдавшийся с конца 1990-х годов, способно породить погодные паттерны, для моделирования которых у науки нет достаточного массива данных.