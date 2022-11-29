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До России добрался рамный внедорожник BAIC за 2,9 миллиона рублей

До России добрался рамный внедорожник BAIC за 2,9 миллиона рублей

Российский авторынок продолжает пополняться новыми автомобилями за счет параллельного импорта. Причем возят «серые» дилеры как более недоступные западные модели, так и машины из «дружественного» Китая, которые пока официально не продаются в России.

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