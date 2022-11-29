До России добрался рамный внедорожник BAIC за 2,9 миллиона рублей

Российский авторынок продолжает пополняться новыми автомобилями за счет параллельного импорта. Причем возят «серые» дилеры как более недоступные западные модели, так и машины из «дружественного» Китая, которые пока официально не продаются в России.
Российский авторынок продолжает пополняться новыми автомобилями за счет параллельного импорта. Причем возят «серые» дилеры как более недоступные западные модели, так и машины из «дружественного» Китая, которые пока официально не продаются в России.
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