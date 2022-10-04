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Рогов заявил, что СБУ требовала от директора ЗАЭС передать секретные данные

Рогов заявил, что СБУ требовала от директора ЗАЭС передать секретные данные

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что СБУ требовала от гендиректора ЗАЭС Игоря Мурашова передать секретные данные, связанные с работой атомной станции в случае разрушения каскада днепровских ГЭС.

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