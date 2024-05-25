«Ъ»: в деле Попова был еще один генерал, Герой России, погибший на СВО

“Коммерсантъ” опубликовал информацию о том, что в рамках уголовного дела против генерал-майора Ивана Попова, бывшего руководителя 58-й армии, изначально в деле упоминалось имя другого генерала, но его личность не была раскрыта.
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