Елена Проклова поругалась с Людмилой Поргиной из-за любовницы Абдулова в «Прямом эфире»

Елена Проклова на телешоу «Прямой эфир» намекнула на измены Караченцова в присутствии Поргиной Гостьей передачи стала Лариса Штейнман, которая на протяжении многих лет имела со знаменитым актером любовную связь.
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