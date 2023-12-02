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  • СЭМЭН Иваницкий
    ну, куда еще может сдриснуть жЫДЯРА((((... или в срайль, или пиндоссию...Стало известно, к...
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Елена Проклова поругалась с Людмилой Поргиной из-за любовницы Абдулова в «Прямом эфире»

Елена Проклова поругалась с Людмилой Поргиной из-за любовницы Абдулова в «Прямом эфире»

Елена Проклова на телешоу «Прямой эфир» намекнула на измены Караченцова в присутствии Поргиной Гостьей передачи стала Лариса Штейнман, которая на протяжении многих лет имела со знаменитым актером любовную связь.

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