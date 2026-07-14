Четыре сценария поражения России: олигарх Мельниченко в журнале The Economist изложил манифест компрадорской буржуазииБританский журнал The Economist опубликовал пространное эссе российского миллиардера Андрея Мельниченко, в котором основатель компаний «Еврохим» и СУЭК изложил четыре сценария будущего России, категорически исключив при этом возможность победы страны в текущем геополитическом противостоянии.