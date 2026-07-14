Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Нам предложили пришвартовать сражающийся корабль "Россия" к кораблям врага*, идущим на дно истории

Нам предложили пришвартовать сражающийся корабль "Россия" к кораблям врага*, идущим на дно истории

Четыре сценария поражения России: олигарх Мельниченко в журнале The Economist изложил манифест компрадорской буржуазииБританский журнал The Economist опубликовал пространное эссе российского миллиардера Андрея Мельниченко, в котором основатель компаний «Еврохим» и СУЭК изложил четыре сценария будущего России, категорически исключив при этом возможность победы страны в текущем геополитическом противостоянии.

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Комментарии
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Вероника Великолепная
Ответ один - национализация! И все.
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1 м.