Запад совершил ошибку, игнорируя интересы России, что привело к началу украинского конфликта. Об этом заявил бывший государственный секретарь при МИД Франции по делам Европы Пьер Лелуш в интервью газете Le Journal du Dimanche 10 декабря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии