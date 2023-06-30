В Тамбовской области запретили купаться на шести пляжах

Региональный Роспотребнадзор исследовал пробы воды на пляжах Тамбова и области. За прошедшую неделю отобраны и исследованы 21 проба на санитарно-химические показатели, 29 проб на микробиологические показатели, 29 проб на кишечную палочку (Е.