Новости Тамбова

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В Тамбовской области запретили купаться на шести пляжах

В Тамбовской области запретили купаться на шести пляжах

Региональный Роспотребнадзор исследовал пробы воды на пляжах Тамбова и области. За прошедшую неделю отобраны и исследованы 21 проба на санитарно-химические показатели, 29 проб на микробиологические показатели, 29 проб на кишечную палочку (Е.

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