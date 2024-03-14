Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 784 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lyudmila
    И что ж нам теперь делать то? Повесится или застрелиться коль Кая с головой не дружит!Европейское обост...
  • Lyudmila
    Только после того как все нам отдадут ВСЁ наше золото со времен Российской Империи!!! А Европарламент то от нас чего ...Европарламент при...
  • Леонтий Букштейн
    Ну, им не привыкать лгать и выкручиваться, заодно выкручивая руки тем, кто с ними не согласен. Вывернутся и теперь, о...Санкции "работают...

Науседа признал, что в Европе знают Литву за русофобию

Науседа признал, что в Европе знают Литву за русофобию

© Photo : Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija / Eitvydas Kinaitis В Европе Литву определенно видят, слышат и ценят за ее сильную позицию по отношению к России, заявил Науседа Литва последовательно борется с русской культурой и хорошо известна в Европе за свою позицию по отношению к России, заявил президент Литвы Гитанас Науседа Президент Литвы 12-13 марта находится с визитом в Париже.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх