Науседа признал, что в Европе знают Литву за русофобию

© Photo : Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija / Eitvydas Kinaitis В Европе Литву определенно видят, слышат и ценят за ее сильную позицию по отношению к России, заявил Науседа Литва последовательно борется с русской культурой и хорошо известна в Европе за свою позицию по отношению к России, заявил президент Литвы Гитанас Науседа Президент Литвы 12-13 марта находится с визитом в Париже.