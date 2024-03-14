Науседа признал, что в Европе знают Литву за русофобию

© Photo : Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija / Eitvydas Kinaitis В Европе Литву определенно видят, слышат и ценят за ее сильную позицию по отношению к России, заявил Науседа Литва последовательно борется с русской культурой и хорошо известна в Европе за свою позицию по отношению к России, заявил президент Литвы Гитанас Науседа Президент Литвы 12-13 марта находится с визитом в Париже.
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