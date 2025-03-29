Куклачев встал на защиту Пугачевой: «Она настоящий патриот»

«Я считаю, что Алла Борисовна Пугачева — настоящий патриот своей страны. Она любит Россию, она любит народ, она живет с мыслями о том, что у нее остаются преданные поклонники, преданные друзья и те люди, которые ее просто любят.
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