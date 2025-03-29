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Мода и Шоу-бизнес

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Куклачев встал на защиту Пугачевой: «Она настоящий патриот»

Куклачев встал на защиту Пугачевой: «Она настоящий патриот»

«Я считаю, что Алла Борисовна Пугачева — настоящий патриот своей страны. Она любит Россию, она любит народ, она живет с мыслями о том, что у нее остаются преданные поклонники, преданные друзья и те люди, которые ее просто любят.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
У Куклачева маразм... В каком месте у Фаи Певзнер патриотизм?😂😂😂
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