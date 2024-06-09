ARPG Wuchang: Fallen Feathers анонсирована еще раз Анонсированная еще в 2021 году экшен-RPG Wuc...

ARPG Wuchang: Fallen Feathers анонсирована еще разАнонсированная еще в 2021 году экшен-RPG Wuchang: Fallen Feathers от китайской студии Leenzee Games получила повторный анонс в рамках прошедшей презентации Xbox Games Showcase.
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