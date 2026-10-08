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Собянин: второй участок Бирюлёвской линии метро достроят в 2029 году

Собянин: второй участок Бирюлёвской линии метро достроят в 2029 году

Первый участок Бирюлёвской линии метро Москвы планируют завершить в 2028 году, второй — в 2029-м. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил во время осмотра строительства станции «Луганская».

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