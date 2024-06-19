Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 314 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Александров
    Интересно, а кто-нибудь, кроме Аси Емельяновой, понимает разницу между воровством и грабежом? Александров Виктор Конс...Захарова назвала ...
  • lady lyudmila
    Возьму и буду ходить.В Госдуме предлож...
  • Leon Dan
    А в старых НЕ ухудшиться за счет этого, да? Или пофиг на старые - сами как-нибудь?Путин: новые реги...

Mk.ru: выступление Жанны Агузаровой на музыкальной премии вырезали из эфира

Mk.ru: выступление Жанны Агузаровой на музыкальной премии вырезали из эфира

Выступление певицы Жанны Агузаровой на прошедшей в Москве премии МУЗ-ТВ обернулось скандалом. Об этом сообщает mk.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
вл
валерий лисицын
А сколько таких вот &quot;артистов&quot; перед народом кривляется и живут припеваючи. А чо!? деньги сами приносят ценители искусства и с удовольствием глядят на подобных. Данные особи нахапавшись дармовых денег едут за рубеж и там с удовольствием гадят на Россию, зная что ничего за это не будет а лишь добавит в кошелёк и дурную славу.
Ответить
15 час.
ТЗ
Татьяна Здоровцева
Вид Агузаровой- позорище и убогость!!!
Ответить
14 час.
Владимир Петров
Нормальный клоунский стиль. Чем-то напоминает Спартака Мишулина в роли Карлсона. Для сцены годится.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх