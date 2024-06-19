Выступление певицы Жанны Агузаровой на прошедшей в Москве премии МУЗ-ТВ обернулось скандалом. Об этом сообщает mk.
Mk.ru: выступление Жанны Агузаровой на музыкальной премии вырезали из эфира
Комментарии
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вл
валерий лисицын
А сколько таких вот "артистов" перед народом кривляется и живут припеваючи. А чо!? деньги сами приносят ценители искусства и с удовольствием глядят на подобных. Данные особи нахапавшись дармовых денег едут за рубеж и там с удовольствием гадят на Россию, зная что ничего за это не будет а лишь добавит в кошелёк и дурную славу.
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15 час.
ТЗ
Татьяна Здоровцева
Вид Агузаровой- позорище и убогость!!!
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14 час.
Владимир Петров
Нормальный клоунский стиль. Чем-то напоминает Спартака Мишулина в роли Карлсона. Для сцены годится.
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13 час.
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