Mk.ru: выступление Жанны Агузаровой на музыкальной премии вырезали из эфира

вл

валерий лисицын

А сколько таких вот "артистов" перед народом кривляется и живут припеваючи. А чо!? деньги сами приносят ценители искусства и с удовольствием глядят на подобных. Данные особи нахапавшись дармовых денег едут за рубеж и там с удовольствием гадят на Россию, зная что ничего за это не будет а лишь добавит в кошелёк и дурную славу.