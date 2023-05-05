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Можно ли превратить «Герань» в противорадиолокационный дрон-камикадзе

Можно ли превратить «Герань» в противорадиолокационный дрон-камикадзе

Одной из главных проблем для российской армии в ходе СВО, помимо бардака со связью, управлением и координацией взаимодействия между разными частями и подразделениями, стало то, что ВКС РФ так и не обеспечили себе полного господства в воздухе.

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