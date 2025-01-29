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Закон и Порядок

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85 тыс. единиц. Наше оружие, захваченное в Ливане и Сирии, Израиль отдает Украине

85 тыс. единиц. Наше оружие, захваченное в Ливане и Сирии, Израиль отдает Украине

Израильский проект OSINTdefender, занимающийся анализом военных конфликтов в Европе и других регионах мира сообщает, что несколько самолетов ВВС США совершили перелеты из Германии в Израиль и далее в польский город Жешув, который считается главным хабом для западной военной помощи Украине.

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Комментарии
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Александр Рожков
Хороший подарочек сделали уйдя из Сирии...! Многоходовка панимашь...!
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15 час.

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