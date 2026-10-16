Бейсболист «Лос-Анджелес Доджерс» Алекс Колл выступил с критикой откровенной рекламы с участием актрисы Сидни Суини, которая транслируется во время плей-офф MLB.
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