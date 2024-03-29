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Защита Винника в США начала переговоры о признании вины

Защита Винника в США начала переговоры о признании вины

Защита российского гражданина Александра Винника, который был арестован в США по обвинению в отмывании денежных средств, начал проведение переговоров по поводу возможности признания вины, она рассчитывает получить самые лучшие сделки для россиянина.

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