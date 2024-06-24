Боррель: в ЕС придумали, как обойти вето Венгрии на закупку оружия Украине

Евросоюз разработал механизм, позволяющий обойти вето Венгрии на закупки оружия для Украины за счет доходов от замороженных российских активов, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью Financial Times.
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