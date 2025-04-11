После обнаружения расчлененного европейского ученого началось международное расследование

Найденные в Колумбии фрагменты тела итальянского биолога стали поводом для широкомасштабного расследования Останки итальянского ученого, найденные в Колумбии, стали поводом для международного расследования.
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