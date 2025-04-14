Петербуржец верхом на мотоцикле угодил под машину на пересечении проспекта Художников и Придорожной аллеи.
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Петербуржец верхом на мотоцикле угодил под машину на пересечении проспекта Художников и Придорожной аллеи.