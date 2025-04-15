ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 094 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

В США пригрозили Meta требованием продать Instagram и WhatsApp из-за монополии

В США пригрозили Meta требованием продать Instagram и WhatsApp из-за монополии

Федеральная торговая комиссия США (FTC) обвинила компанию Meta (ее деятельность признана экстремистской и запрещена в России) в монополии и потребовала рассмотреть возможность реструктуризации корпорации либо продажи принадлежащих ей платформ Instagram и WhatsApp (обе принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх