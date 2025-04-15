В США пригрозили Meta требованием продать Instagram и WhatsApp из-за монополии

Федеральная торговая комиссия США (FTC) обвинила компанию Meta (ее деятельность признана экстремистской и запрещена в России) в монополии и потребовала рассмотреть возможность реструктуризации корпорации либо продажи принадлежащих ей платформ Instagram и WhatsApp (обе принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).