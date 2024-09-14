Российский экс-боксер Дрозд подозревается в употреблении допинга

Бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Григорий Дрозд временно отстранен из-за подозрений в употреблении допинга, передает ТАСС со ссылкой на материалы Международного агентства допинг-тестирования (ITA).
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