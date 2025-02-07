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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«Русского выгоняют из России»: Имя в паспорте всё расставило по своим местам

«Русского выгоняют из России»: Имя в паспорте всё расставило по своим местам

Русские правила В Екатеринбурге разыгрывается очередная драма с депортацией из России русского.

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Комментарии
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ч
чак
Гнать-гнать и гнать из России чурок хитрожопых. И Умеда во главе.
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9 час.
Evgenija Palette
И не Максим и не Умед... ЖИД таджикского разлива... И потому - выгнать С ОСОБЫМ ПРИСТАСТИЕМ... Потому что &quot;ПАЖ УЖЕ ПРИНЕС СЕМЯ&quot;...
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9 час.
Вадим Кузнецов
А мог бы стать российским гражданином
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3 час.
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