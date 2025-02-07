«Русского выгоняют из России»: Имя в паспорте всё расставило по своим местам

Гнать-гнать и гнать из России чурок хитрожопых. И Умеда во главе.

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И не Максим и не Умед... ЖИД таджикского разлива... И потому - выгнать С ОСОБЫМ ПРИСТАСТИЕМ... Потому что "ПАЖ УЖЕ ПРИНЕС СЕМЯ"...