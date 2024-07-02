CNN: окружение Байдена заметило спад его умственных способностей за полтора года

Окружение президента США Джо Байдена стало свидетелем снижения его интеллектуальных способностей в последние полтора года, когда он якобы более 15 раз оказывался в ситуациях, схожих с провальными дебатами с Дональдом Трампом.
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