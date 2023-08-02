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    Пока не проведем не формальную перестановку политиков чиновников в верхних эшелонах власти и так по всей вертикали, а...Время договорняко...
  • Nikolia Vovchenko
    Автор погнался за...,только упустил"некоторую деталь".Само по себе зерно на территории б/У ещё есть,но...Большая част...Время договорняко...
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Время договорняков прошло

Время договорняков прошло

Термин «эскалация конфликта» весьма заезжен, но трудно его избежать, говоря о развитии событий после прекращения (приостановления) действия зерновой сделки.

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Комментарии
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Елена Филиппова
А какое такое зерно хохлостан собирается вывозить в дальнейшем? От прошлых урожаев уже все вывезли, а нынешний урожай, вообще, есть ли в наличии? Кто, что и где пахал и сеял в этом году? Вместо экспорта как бы не пришлось везти обратно то, что завезли в Европу, дабы не случилось в Хохлостане голодомора.
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13 час.
Nikolia Vovchenko
Автор погнался за...,только упустил&quot;некоторую деталь&quot;.Само по себе зерно на территории б/У ещё есть,но...Большая часть зерна принадлежит иностранным компаниям(хоть оно и выращено на территории б/у)и те компании будут вывозить то зерно под предлогом&quot;помощи голодающим странам&quot;...Но есть ещё остальное зерно,которое&quot;кто то&quot;пытается вывезти подчистую,чтобы устроить голод на территории б/у,обвинив во всём этом Россию
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4 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Пока не проведем не формальную перестановку политиков чиновников в верхних эшелонах власти и так по всей вертикали, а чистку надо и &quot;эффективных&quot; глав и топ менеджеров госкорпораций, предприятий, а часть предприятий имеющих стратегическое значение, ВПК, двойного назначение  и критической инфраструктуры, транспорт и т.д. должны быть только под управлением государства и в его собственности, где руководить должны практики профессионалы, а не еба..и теоретики, с мыслями до обеда как своровать, а после обеда как вынести.... Государственники и рачительные хозяева предприятий в лучшем понятии... И пора понять что в промышленном производстве должно работать не менее 50% трудоспособного населения, но не с мизерными и нищенскими зарплатами... Возродить наставничество, профобразование и т.д. кадры решают все... но не спекулянты...
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3 час.

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