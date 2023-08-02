Время договорняков прошло

А какое такое зерно хохлостан собирается вывозить в дальнейшем? От прошлых урожаев уже все вывезли, а нынешний урожай, вообще, есть ли в наличии? Кто, что и где пахал и сеял в этом году? Вместо экспорта как бы не пришлось везти обратно то, что завезли в Европу, дабы не случилось в Хохлостане голодомора.

Автор погнался за...,только упустил"некоторую деталь".Само по себе зерно на территории б/У ещё есть,но...Большая часть зерна принадлежит иностранным компаниям(хоть оно и выращено на территории б/у)и те компании будут вывозить то зерно под предлогом"помощи голодающим странам"...Но есть ещё остальное зерно,которое"кто то"пытается вывезти подчистую,чтобы устроить голод на территории б/у,обвинив во всём этом Россию

АНГЕЛ АНГЕЛ

Пока не проведем не формальную перестановку политиков чиновников в верхних эшелонах власти и так по всей вертикали, а чистку надо и "эффективных" глав и топ менеджеров госкорпораций, предприятий, а часть предприятий имеющих стратегическое значение, ВПК, двойного назначение и критической инфраструктуры, транспорт и т.д. должны быть только под управлением государства и в его собственности, где руководить должны практики профессионалы, а не еба..и теоретики, с мыслями до обеда как своровать, а после обеда как вынести.... Государственники и рачительные хозяева предприятий в лучшем понятии... И пора понять что в промышленном производстве должно работать не менее 50% трудоспособного населения, но не с мизерными и нищенскими зарплатами... Возродить наставничество, профобразование и т.д. кадры решают все... но не спекулянты...