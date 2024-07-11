Кавказцы пожаловались Путину на депутата Госдумы Владислава Даванкова

Елена Рудых Я не поняла, а что за статья? Автор сам своё отношение не выразил, а будоражит массы.) Автор либерал. Хочет посетят в народе толерантность к хиджаба и никабам? А нафига это все в России, в светском государстве? В Росси не было граждан в хиджаба и никабах. Татары, башкиры, казахи, узбеки все были в светской одежде. Что случилось?! Радикалы начали проникать в Россию и свои законы устанавливать?! В шею всех отсюда гнать, пошли вон с российской земли!

Юрий Кувалдин Вообщем ситуация в России опять схожа с той, которая была в 1914-1917гг. Чем закончилось всё-знаем! И видимо этого не избежать! Опять тогда либерасты, которые сейчас ни хрена не делают опять побегут за бугор, проклиная Россию, работая потом извозчиками или торгуя пирожками.