В РОССИЮ ПРИШЛА "СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА": "БОЙЦЫ СВО" ПРОСЯТ ПУТИНА ЗАЩИТИТЬ НИКАБЫ. ЗАПАД НАЧИНАЕТ ВЫИГРЫВАТЬ О том, что Запад, его украинские вассалы и радикальный исламистский интернационал спелись с целью уничтожить Россию, известно далеко не вчера.
Кавказцы пожаловались Путину на депутата Госдумы Владислава Даванкова
Комментарии
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Елена Рудых
Я не поняла, а что за статья? Автор сам своё отношение не выразил, а будоражит массы.) Автор либерал. Хочет посетят в народе толерантность к хиджаба и никабам? А нафига это все в России, в светском государстве? В Росси не было граждан в хиджаба и никабах. Татары, башкиры, казахи, узбеки все были в светской одежде. Что случилось?! Радикалы начали проникать в Россию и свои законы устанавливать?! В шею всех отсюда гнать, пошли вон с российской земли!
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5 час.
Юрий Кувалдин
Вообщем ситуация в России опять схожа с той, которая была в 1914-1917гг. Чем закончилось всё-знаем! И видимо этого не избежать! Опять тогда либерасты, которые сейчас ни хрена не делают опять побегут за бугор, проклиная Россию, работая потом извозчиками или торгуя пирожками.
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5 час.
Gennady Sokolovsky
""БОЙЦЫ СВО" ПРОСЯТ ПУТИНА ЗАЩИТИТЬ НИКАБЫ." Совсем уже ципсошное дерьмо мозгами тронулось. А почему этот "голос дагестана" ещё живой????????????? Мало показали события Дербент/Махачкала????????????? Те же самые персонажи, что и в аэропорту были. ТЕ ЖЕ САМЫЕ. А им, блд, тогда "пальчиком погрозили".
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2 час.
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