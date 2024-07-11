Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Кавказцы пожаловались Путину на депутата Госдумы Владислава Даванкова

Кавказцы пожаловались Путину на депутата Госдумы Владислава Даванкова

В РОССИЮ ПРИШЛА "СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА": "БОЙЦЫ СВО" ПРОСЯТ ПУТИНА ЗАЩИТИТЬ НИКАБЫ. ЗАПАД НАЧИНАЕТ ВЫИГРЫВАТЬ О том, что Запад, его украинские вассалы и радикальный исламистский интернационал спелись с целью уничтожить Россию, известно далеко не вчера.

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Комментарии
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Елена Рудых
Я не поняла, а что за статья? Автор сам своё отношение не выразил, а будоражит массы.) Автор либерал. Хочет посетят в народе толерантность к хиджаба и никабам? А нафига это все в России, в светском государстве? В Росси не было граждан в хиджаба и никабах. Татары, башкиры, казахи, узбеки все были в светской одежде. Что случилось?! Радикалы начали проникать в Россию и свои законы устанавливать?! В шею всех отсюда гнать,  пошли вон с российской земли!
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5 час.
Юрий Кувалдин
Вообщем ситуация в России опять схожа с той, которая была в 1914-1917гг. Чем закончилось всё-знаем! И видимо этого не избежать! Опять тогда либерасты, которые сейчас ни хрена не делают опять побегут за бугор, проклиная Россию, работая потом извозчиками или торгуя пирожками.
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5 час.
Gennady Sokolovsky
&quot;&quot;БОЙЦЫ СВО&quot; ПРОСЯТ ПУТИНА ЗАЩИТИТЬ НИКАБЫ.&quot; Совсем уже ципсошное дерьмо мозгами тронулось. А почему этот &quot;голос дагестана&quot; ещё живой????????????? Мало показали события Дербент/Махачкала????????????? Те же самые персонажи, что и в аэропорту были. ТЕ ЖЕ САМЫЕ. А им, блд, тогда &quot;пальчиком погрозили&quot;.
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2 час.

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