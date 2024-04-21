ИЗРАИЛЮ ЛУЧШЕ ЗАТКНУТЬСЯ На следующем витке эскалации Иран легко перегрузит систему ПВО/ПРО Израиля и его союзников В открытом доступе появляется всё больше информации о высокой затратности противовоздушной и противоракетной обороны для стран Запада на Ближнем Востоке.
Израилю лучше заткнуться и не отсвечивать
Комментарии
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Алексей Тан
Все иудео-нацистские государства рассчитывают на БЛИЦ - КРИГ, по природе своей. не способные на созидание и труд... они не способны на длительные войны... это угрожает их ВЛАСТИ... и это мы увидели... по Иудее-нацисткой Германии, США и Израилю.... и вот Израиль , понимая, что ему в продолжительной войне с Персами не выиграть... он делает попытки.. соединить свои усилия с иудеями США.... что ещё больше будет "добивать" США... и это сионисты знают... они бросят Израиль... как и Украину.
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18 час.
Mark Kapustin
Не суди да не судим будешь , умник. А Израиль жил , жив и жить будет! 🇮🇱🇮🇱🇮🇱
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16 час.
Сергей Андросов
Клоун, ты что, заголовок не прочитал? Хлебало заткнул! Не нравится, мешок с мацой за плечи и бегом в окопы, придурок, а то загнётся без тебя Израиль.
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12 час.
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