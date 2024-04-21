Израилю лучше заткнуться и не отсвечивать

Алексей Тан

Все иудео-нацистские государства рассчитывают на БЛИЦ - КРИГ, по природе своей. не способные на созидание и труд... они не способны на длительные войны... это угрожает их ВЛАСТИ... и это мы увидели... по Иудее-нацисткой Германии, США и Израилю.... и вот Израиль , понимая, что ему в продолжительной войне с Персами не выиграть... он делает попытки.. соединить свои усилия с иудеями США.... что ещё больше будет "добивать" США... и это сионисты знают... они бросят Израиль... как и Украину.