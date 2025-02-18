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Россия перестанет отчитываться перед Украиной о делах в Азовском море: Соглашение расторгнуто

Россия перестанет отчитываться перед Украиной о делах в Азовском море: Соглашение расторгнуто

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о расторжении ещё одного соглашения с Украиной.

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