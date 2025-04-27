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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Барбашев забил «Миннесоте» в овертайме, «Вегас» сравнял счет в серии (2-2). У форварда 1+1 – первые очки в текущем плей-офф НХЛ

Форвард «Голден Найтс» поставил точку в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Уайлд» (4:3 ОТ, 2-2), отличившись на 78-й минуте.

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