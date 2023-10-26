Опасения экономистов в контексте конфликта между Израилем и ХАМАС

Экономисты предупреждают, что любая возможная эскалация войны между Израилем и ХАМАС представляет собой серьезный риск для мировой экономики, вызовет рост цен на энергоносители и нарушит ключевые торговые пути.
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