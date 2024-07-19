Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Гаубицы Д-30 уничтожили склад с БПЛА и точку взлетов беспилотников ВСУ

Гаубицы Д-30 уничтожили склад с БПЛА и точку взлетов беспилотников ВСУ

Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили замаскированный склад с БПЛА и точку взлета беспилотников украинских боевиков в зоне СВО.

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