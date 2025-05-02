БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 422 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Кузнецов
    Нормальный укровский способ мышления: что Россия ни строит, нужно разломать. А не выходит разломать - то перекрасить ...Война без правил:...
  • Eduard
    Эти узкоглазые азияты тоже мечтают "европейцами" быть,уже даже не смешно, мир идиотов!Политический разв...
  • Eduard
    Пускай убираются,нам чурбаны и азеры не нужны!Политический разв...

Война без правил: Спираль терактов СБУ закручивается всё сильнее. Ждём покушения на Главного?

Война без правил: Спираль терактов СБУ закручивается всё сильнее. Ждём покушения на Главного?

Владимир Хомяков У барьера сошлись два дуэлянта, один из которых "джентльмен в белых перчатках" – для него важнее всего, как его поведение оценят наблюдатели.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЛЕКСАНДР Крымский
Ответить
7 час.
Игорь Васиков
Уроды конченные, но работать умеют. Но самое главное - имеют дух отдать приказ и получить результат!
Ответить
5 час.
Вадим Кузнецов
Нормальный укровский способ мышления: что Россия ни строит, нужно разломать. А не выходит разломать - то перекрасить и объявить творением сумрачного укровского гения. Вандалы и ворье.
Ответить
1 час.
наверх