Тверские медийщики объединились на новой площадке Росмолодёжи — в историческом парке «Россия – Моя история» открылась седьмая региональная площадка Медиацентра.
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