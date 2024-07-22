Газманов высказался о судьбе уехавших из РФ артистах

Олег Газманов поделился своим мнением о судьбе российских звезд, покинувших страну. В интервью информационному агентству БелТА он заявил, что многие из уехавших исполнителей сейчас сожалеют о своих действиях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии