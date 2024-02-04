«Позвони мне, детка, когда мамы дома не будет, мы с тобой посекретничаем, ладно?» – говорит бывшая свекровь восьмилетней внучке— …С мамой разговаривали недавно, она меня что-то про бывшую свекровь спросила, мол, не знаешь, как там у нее дела? – рассказывает тридцатипятилетняя Дарья.