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Гражданочка

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«Позвони мне, детка, когда мамы дома не будет, мы с тобой посекретничаем, ладно?» – говорит бывшая свекровь восьмилетней внучке

«Позвони мне, детка, когда мамы дома не будет, мы с тобой посекретничаем, ладно?» – говорит бывшая свекровь восьмилетней внучке

«Позвони мне, детка, когда мамы дома не будет, мы с тобой посекретничаем, ладно?» – говорит бывшая свекровь восьмилетней внучке— …С мамой разговаривали недавно, она меня что-то про бывшую свекровь спросила, мол, не знаешь, как там у нее дела? – рассказывает тридцатипятилетняя Дарья.

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