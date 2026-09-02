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Говорит Европа ⚡

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Александр Шелест: В Киеве запахло Краматорском, пока ищут крайних

Александр Шелест: В Киеве запахло Краматорском, пока ищут крайних

Может ли саммит в формате трёх лидеров действительно поставить точку в затянувшемся противостоянии, или это лишь очередная ширма для перераспределения ресурсов перед выборами в США? Как трагедия в Киевской области вскрыла не только проблему размещения военных объектов, но и глубокий кризис доверия между обществом и властью в Украине? И насколько устойчива система государственного управления, если … Читать далее: https://govorit.

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