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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Дзюба – великий футболист, никто не будет отрицать. Но с ним было бы сложно всем: президенту, тренеру, спортивному директору». Глава «Оренбурга» о форварде

«Дзюба – великий футболист, никто не будет отрицать. Но с ним было бы сложно всем: президенту, тренеру, спортивному директору». Глава «Оренбурга» о форварде

– Вы Дзюбу не рассматривали? – Нет. Мы сменили концепцию, ориентируемся только на молодых футболистов.

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