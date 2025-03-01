Почему все вокруг говорят о редкоземельных металлах – что это и зачем они нужны Евгения КомароваЗачем нужны редкоземельные металлы и почему о них все говорят – эти вопросы возникают на фоне активного обсуждения полезных ископаемых.
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