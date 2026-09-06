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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фан-группа Захаровой: «Разлетелась информация, что Маша борется с последствиями травмы. Она лично нам опровергла эту новость – с ней все в порядке»

Фан-группа фигуристки Марии Захаровой опровергла информацию о том, что спортсменка борется с последствиями травмы.

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