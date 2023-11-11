Боррель признал, что победы Украины над Россией в ближайшее время не ожидается

Верховный представитель ЕС по иностранных делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на Конгрессе партии европейских социалистов в испанской Малаге, признал то, что победы киевской стороны над Российской Федерацией в ближайшее время не ожидается.
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