На Западе считают «уродом»: какая судьба ждет Нетаньяху после войны в Газе

Отношения Джо Байдена и Биньямина Нетаньяху продолжают накаляться, пишет портал NBC News. По данным источников портала, Байден неоднократно позволял себе презрительные высказывания в отношении израильского президента.
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