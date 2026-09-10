Губернатор Калининградской области наградит кадета, отказавшегося от поджога

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных дал обещание наградить 11-летнего ученика кадетского класса Богдана, который отказался от предложения неизвестного совершить поджог на объекте железнодорожного транспорта за деньги.
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