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Цены на нефть растут 14 сентября из-за новых ударов по Саудовской Аравии

Цены на нефть растут 14 сентября из-за новых ударов по Саудовской Аравии

Начало торгов 14 сентября показало заметный рост цен на нефть. Котировки прибавили более 3% на фоне нового обострения ситуации на Ближнем Востоке.

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