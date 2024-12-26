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Известный латвийский астролог дал чёткое описание Анны Седоковой

Известный латвийский астролог дал чёткое описание Анны Седоковой

Тело Яниса Тиммы доставлено в Ригу, прощание пройдёт 27 декабря в столице Латвии. Несмотря на католическое Рождество, увы, настроение у многих латвийцев подавленное - тело Яниса доставили в канун Сочельника.

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