Известный латвийский астролог дал чёткое описание Анны Седоковой

Тело Яниса Тиммы доставлено в Ригу, прощание пройдёт 27 декабря в столице Латвии. Несмотря на католическое Рождество, увы, настроение у многих латвийцев подавленное - тело Яниса доставили в канун Сочельника.
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